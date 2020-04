Report RAI parla nella puntata di lunedì 21 aprile del caso Piemonte nella gestione sanitaria del coronavirus

La puntata di Report su RAI 3 in onda lunedì il 20 aprile alle 21.20 parla de “L’emergenza in Piemonte” con un reportage di Emanuele Bellano con la collaborazione di Greta Orsi.

La presentazione della redazione di Report del loro speciale : “Il 21 febbraio la pandemia di Covid-19 si è abbattuta come uno tsunami sul nostro sistema sanitario. Una risposta rapida e adeguata di chi sta gestendo l’emergenza può fare la differenza tra il contenimento del contagio e l’aumento della diffusione del virus.

Eppure qualcosa nella gestione del territorio non ha funzionato come sperato. In Piemonte la macchina dell’emergenza si è inceppata.

Secondo i medici il sistema di controllo che dovrebbe registrare i contagi funziona a singhiozzo e molti pazienti a cui andava fatto il tampone non sono mai stati contattati dal servizio sanitario.

Il Piemonte è una delle regioni più colpite, oggi seconda solo alla Lombardia per aumento di nuovi positivi. Report è andata sul campo per verificare come questo territorio sta affrontando la pandemia.

La provincia di Alessandria in proporzione alla popolazione ha più contagiati di quella di Milano. Il focolaio lì parte da una serata in discoteca il giorno di San Valentino. Chi doveva gestire l’emergenza ha fatto il possibile per arginare il virus?

