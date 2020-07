È scomparsa improvvisamente a 21 anni Leila Fanta Kone, ex azzurra del salto in lungo e Miss Costa d’Avorio

Tragedia per l’atletica leggera piemonte. In Costa d’Avorio un malore improvviso ha stroncato la vita di Leila Fanta Kone, classe 1999. Specialista del salto in lungo, con un primato personale di 5,96 metri, in carriera aveva vinto il titolo nazionale allieve indoor nel 2015 e 2016 con la maglia della Sisport e numerose altre medaglie nelle categorie giovanili.

Nata a Moncalieri ma originaria della Costa d'Avorio, con doppia cittadinanza, ha vestito la maglia azzurra in alcune manifestazioni internazionali giovanili come il triangolare indoor di Halle nel 2017. Cresciuta nella Polisportiva Mezzaluna d'Asti, poi passata alla Sisport e infine alla S.A.F.Atletica Piemonte, è stata tesserata fino al 2018, scegliendo poi la carriera di modella.

Si trovava in Costa d’Avorio, paese d’origine della famiglia e avrebbe dovuto rientrare in Italia fra pochi giorni. Non sono ancora chiare le cause della morte.

E’ stata miss Costa d’Avorio in Italia e seconda classificata nel 2019 a Miss Costa d’Avorio