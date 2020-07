Guida autonoma, Waymo diventa partner esclusivo di FCA per i veicoli commerciali leggeri

Sono partner già dal 2016, ma oggi FCA e Waymo hanno comunicato di aver stretto un accordo esclusivo sulla tecnologia per la guida autonoma, intensificando ulteriormente la loro partnership nella prospettiva da poter integrare la tecnologia L4 in tutti i veicoli FCA.

Waymo lavorerà in esclusiva con FCA come partner privilegiato allo sviluppo e sperimentazione di veicoli commerciali leggeri di classe 1-3 per il trasporto merci per clienti commerciali tra cui Waymo Via. L’obiettivo iniziale delle due società sarà l’integrazione della tecnologia Waymo Driver nel Ram ProMaster, una piattaforma altamente configurabile che permetterà di accedere ad una vasta gamma di clienti commerciali a livello globale. Questa partnership consentirà a FCA e Waymo di far leva sulle rispettive competenze e punti di forza per determinare come meglio utilizzare la guida autonoma per rispondere alle esigenze specifiche dei clienti commerciali anche alla luce della rapida crescita dei servizi di consegna merci.

FCA ha scelto Waymo come partner esclusivo e strategico per la tecnologia di guida autonoma L4 sull’intera flotta e ha già iniziato a lavorare con Waymo per immaginare i futuri prodotti FCA per il trasporto di persone e merci gestiti da Waymo Driver.

“La nostra partnership con Waymo è iniziata quattro anni fa e continua a dimostrarsi innovativa e vincente. Con l’integrazione di Waymo Driver, tecnologia di guida autonoma leader nel mondo, nei nostri minivan Chrysler Pacifica, siamo diventati l’unica partnership ad utilizzare la tecnologia di guida totalmente autonoma nel mondo reale su strade pubbliche.”, ha dichiarato Mike Manley, Amministratore Delegato di FCA.

“FCA è stato il nostro primo partner OEM ed insieme abbiamo fatto tanto strada”, ha dichiarato John Krafcik, Amministratore Delegato di Waymo. “I minivan Chrysler Pacifica Hybrid sono stati i primi veicoli della nostra flotta Waymo One e, guidati da Waymo Driver, hanno percorso in sicurezza e con affidabilità più strada di qualsiasi altro veicolo sul pianeta. Oggi ampliamo la nostra partnership con FCA, con Waymo Driver che diventa la soluzione di guida autonoma L4 esclusiva per questo gruppo automobilistico globale. Insieme, introdurremo Waymo Driver sull’intera gamma prodotto di FCA, aprendo nuove frontiere in ambito di veicoli utilizzati per

servizi di taxi su richiesta, consegne commerciali e uso privato in tutto il mondo”.

FCA è diventato il primo partner OEM di Waymo nel 2016. Da allora, le due aziende hanno lavorato a stretto contatto per integrare Waymo Driver nei veicoli FCA. Questa partnership ha portato al lancio del primo servizio commerciale di taxi a guida autonoma, inclusa l’offerta di un servizio totalmente senza conducente, oltre ad aver percorso chilometri di strada in decine di città in diverse aree geografiche e in condizioni metereologiche sfidanti.