La disavventura della multiproprietà in Sardegna per un torinese in vacanza

Voleva trascorrere due settimane in tranquillità nella multiproprietà in una suite allo Sporting Hotel Tanca Manna, ad Arzachena, in Sardegna, ma si è visto negare l’ingresso perché secondo i gestori c’era un debito di 900 euro di quote condominiali arretrate. Pietro Cassa, il turista torinese, non ci sta e chiama i carabinieri per denunciare il fatto. “Ho sempre pagato tutto e lo posso dimostrare con i bonifici”- Cassa spiega ai militari -“Se loro ritengono che io sia moroso possono adire alle vie legali, ma non possono negarmi l’accesso alla mia proprietà. Loro non sono nessuno, sono meri gestori, il proprietario sono io e mi devono consegnare le chiavi della suite”. Domani mattina presenterà querela ai gestori della multiproprietà, ma per ora con la moglie dovrà prendere una camera in un albergo.

Foto di karico CC BY-SA 3.0 Unported