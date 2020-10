L’autodichiarazione per gli spostamenti durante il coprifuoco in Piemonte

Il ministero dell’Interno ha pubblicato sul proprio sito il modulo di autodichiarazione editabile da presentare in caso di controllo dalle forze dell’ordine durante il coprifuoco che inizierà dalle 23 fino alle 5 del mattino a partire da lunedì 26 ottobre. Ci si potrà spostare durante quella fascia oraria solo per motivi di lavoro o altri motivi impellenti di necessità o di urgenza e per motivi di salute. Il ministero chiarisce che il modulo potrà essere compilato anche nel momento in cui si viene controllati dalle forze dell’ordine.

LEGGI ANCHE: