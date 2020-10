Sono già 545 i medici che, a pochi giorni dalla pubblicazione dell’avviso per la raccolta delle manifestazioni di interesse, si sono dichiarati disponibili a prestare assistenza per l’emergenza Covid mediante incarichi libero professionali da stipulare con le singole aziende sanitarie del Piemonte. E’ quanto fa sapere la Regione. Il bando rimarrà aperto per tutto il perdurare del periodo di emergenza.