Al via dall’11 dicembre al 6 gennaio il Festival delle luci di Giaveno

Da oggi alle ore 18, venerdì 11 dicembre e fino al 6 gennaio, prende il via il Festival delle luci fi Giaveno, in provincia di Torino. Giaveno è stata fra le prime città in Piemonte a dotarsi degli impianti e a realizzare una scenografia di cui hanno parlato tutti i media nazionali e che è finita persino in un film (Il Primo Natale).

“Come già accaduto con l’albero di Natale, che non appena montato ha ricevuto gli entusiastici commenti di molti genitori e bambini (“Finalmente un po’ di spirito natalizio”), crediamo sia giusto dare un’immagine festosa, seppur più sobria, alla nostra città per la ricorrenza così importante. Del resto il Natale e le feste invernali sono sempre state le celebrazioni della rinascita, e in questo anno capitano a pennello poiché si spera di “rinascere” come comunità dopo l’ondata del Covid. Speriamo che le luci scaldino i cuori e accendano la speranza in tutti noi”, afferma il Sindaco Carlo Giacone.