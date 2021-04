Il programma della Final 8 di Coppa Italia di serie A2 di basket con Torino e Derthona, come guardare in tv o in streaming

Comincia oggi a Cervia la tre giorni che assegnerà la coppa Italia 2021 di basket per quanto riguarda la serie A2. I quarti di finale vedranno impegnate la Reale Mutua Torino Basket e la Bertram Tortona Basket. Questo il programma degli incontri.

VENERDI’ 2 APRILE

QUARTI DI FINALE – Palasport, Cervia (Ra)

12.00 – GeVi Napoli-Agribertocchi Orzinuovi (C)

15.00 – Unieuro Forlì-Apu Old Wild West Udine (A)

18.00 – Bertram Tortona-Top Secret Ferrara (D)

21.00 – Reale Mutua Torino-Givova Scafati (B)

SABATO 3 APRILE

SEMIFINALI – Palasport, Cervia (Ra)

18.00 – Vincente C-Vincente D

20.45 – Vincente A-Vincente B

DOMENICA 4 APRILE

FINALE – Palasport, Cervia (Ra)

18.30 – Finale Coppa Italia Serie A2 Old Wild West

Questo invece il programma per vedere le partite in diretta in tv o in streaming

VENERDI’ 2

SERIE A2

12.00 – Gevi Napoli-Agribertocchi Orzinuovi – Diretta LNP PASS (streaming)

15.00 – Unieuro Forlì-Old Wild West Udine – Diretta su LNP PASS (streaming)

18.00 – Bertram Tortona-Top Secret Ferrara – Diretta su LNP PASS (streaming)

21.00 – Reale Mutua Torino-Givova Scafati – Diretta su LNP PASS (streaming)

Telecronista: Matteo Gandini

Commento tecnico: Fabrizio Frates

SABATO 3

SERIE A2

18.00 – Prima semifinale – Diretta MS SPORT (DTT), MS CHANNEL (814 Sky), LNP PASS (streaming)

20.45 – Seconda semifinale – Diretta MS SPORT (DTT), MS CHANNEL (814 Sky), LNP PASS (streaming)

Telecronista: Matteo Gandini

Commento tecnico: Fabrizio Frates

DOMENICA 4

SERIE A2

18.30 – FINALE – Diretta MS SPORT (DTT), MS CHANNEl (814 Sky), LNP PASS (streaming)

Telecronista: Matteo Gandini

Commento tecnico: Fabrizio Frates

NOTA – I canali Mediasport Group sono visibili sulle seguenti frequenze del digitale terrestre: Piemonte LCN601, Lombardia LCN645, Veneto LCN675, Liguria LCN684, Trentino Alto Adige LCN117, Friuli Venezia Giulia LCN173, Emilia-Romagna LCN219, Toscana LCN296, Lazio LCN 185.

Tutte le altre regioni sono coperte dal canale 814 Sky MS CHANNEL.