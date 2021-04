Campagna vaccinale in Piemonte, il punto della situazione sul numero di persone vaccinate

la Regione Piemonte ha reso noto i numeri delle persone, ognuna delle quali facente parte di una determinata categoria e di una determinata fascia di età, e quindi con tempistiche di inoculazione diverse, che hanno ricevuto almeno una dose del vaccino contro il coronavirus covid-19. Questa la situazione delle vaccinazioni in Piemonte aggiornata a ieri sera, 6 aprile:



– Personale sanitario: su 134.000 che hanno aderito al 100% è stata somministrata la prima dose e a 123.000 la seconda

– Ospiti Rsa: su 32.000 che hanno aderito il 100% vaccinato con la prima dose e 27.000 con la seconda

– Over 80: su 348.000 che hanno aderito 252.000 vaccinati con la prima dose (di cui 21.000 nelle Rsa) e 160.000 con la seconda (20.000 nelle Rsa)

– Over70: su 236.000 che hanno aderito 24.000 vaccinati con la prima dose *

– personale scolastico: su 93.000 che hanno aderito 74.000 vaccinati con la prima dose *

– Forze armate: su 22.000 che hanno aderito 20.000 vaccinati con la prima dose*

– Disabili gravi ed estremamente vulnerabili: su 140.000 che hanno aderito vaccinati 9200 con la prima dose (le vaccinazioni sono iniziate il 29 marzo)

– Caregiver e conviventi di disabili gravi ed estremamente vulnerabili: su 42.000 che hanno aderito vaccinati 8.000 con la prima dose *

* le seconde dosi non sono ancora state somministrate perché il richiamo di AstraZeneca avviene dopo tre mesi