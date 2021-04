E’ morto all’ospedale Maggiore di Novara il dottor Agostino Taddia, lavorava nel quartiere di Sant’Agabio. Il dottor Taddia, era medico di famiglia all’istituto Pagave ma aveva anche due studi dentistici insieme alla figlia.

Ricoverato per Covid il venerdì di Pasqua, è poi peggiorato ed è stato trasferito in terapia intensiva, fino al decesso di oggi. Aveva 67 anni. E’ il quinto medico deceduto per Covid in Piemonte.