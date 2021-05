Motociclista di 61 anni si schianta e muore a Beinette

Questa mattina a Beinette, in provincia di Cuneo un motocilista di 61 anni ha perso la vita in un incidente sulla provinciale 42 vicino Cuneo. L’uomo ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada morendo sul colpo derivato dallo schianto. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo da parte del personale del 118 giunto sul posto. Sull’accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri che sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente.

È il secondo motocilista che perde la vita nel giro di 24 ore in Piemonte, ieri infatti a Meina verso le 18 un altro centauro è deceduto in seguito ad un incidente stradale