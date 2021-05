Aibibank: Bio-banca e Intelligenza Artificiale per la lotta ai tumori

Il progetto, nel settore dell’Intelligenza Artificiale applicata alla medicina di precisione, ha ricevuto l’approvazione e i finanziamenti dalla Regione Piemonte POR FESR 2014/2020, Azione I.1b.22 Bando Pi.Te.F. – Piattaforma tecnologica di “Filiera”, per dare il via ad Aibibank (acronimo che sta per Bio-Banking for Artificial Intelligence). Si tratta di un progetto di ricerca innovativo, della durata di due anni, finalizzato alla realizzazione di un’infrastruttura tecnologica e normativa, chiamata in gergo informatico DataLake, in grado di raccogliere ed organizzare immagini medicali e dati clinici in modo costante e perpetuo.

Nei 24 mesi di progetto, l’obiettivo è sviluppare una banca dati necessaria a implementare tecniche di Intelligenza Artificiale e Deep Learning applicate allo sviluppo di strumenti innovativi a supporto dei medici, per la prevenzione delle due patologie tumorali più rilevanti per incidenza: quello al seno e quello alla prostata. Si tratta infatti dei tumori maligni diagnosticati più frequentemente nella popolazione femminile e in quella maschile in Italia.

Il progetto verrà realizzato con il supporto di partner privati ed enti ospedalieri quali: Engineering Ingegneria Informatica, Medas, Lattanzio KIBS, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino (Responsabile Scientifico del progetto Dott. Antonio Scarmozzino), Fondazione del Piemonte per l’Oncologia di Candiolo – FPO – IRCCS (Responsabile Scientifico del progetto Prof. Daniele Regge). Aibibank sarà coordinato da Health Triage, start-up torinese capogruppo e promotore del progetto.

La ricerca ha un valore complessivo di 5,8 milioni di euro e sarà finanziata dalla Regione Piemonte per 2,5 milioni, mentre la restante parte dalle aziende partner e dagli enti di ricerca.

“Il progetto Aibibank è un esempio virtuoso di innovazione collaborativa che vede il contributo di start-up, medie imprese, grandi imprese ed istituzioni pubbliche”, sottolinea Giovanni La Valle, Direttore Generale di Città della Salute e della Scienza. “Si tratta di un progetto di sistema nell’ambito della salute, in linea con il nuovo Parco della Salute e in linea con la candidatura di Torino capitale della AI”.