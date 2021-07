Euro2020, Appendino: non ci saranno maxi schermi domenica a Torino

Non ci saranno maxi schermi a Torino per la finale degli Europei di calcio in programma questa domenica. A comunicarlo è la sindaca, Chiara Appendino, nel suo consueto appuntamento del venerdì in diretta su Facebook. “Data l’attuale situazione pandemica non riteniamo opportuno creare luoghi di aggregazione come un maxi schermo in piazza”- risponde Appendino a una delle domande.

GTT ha già predisposto un piano straordinario di intervento per evitare episodi, come successo martedì sera, di comportamenti pericolosi che mettono a repentaglio l’incolumità dei tifosi stessi. Verranno deviate e limitate le linee che passano da piazza Vittorio Veneto alla fine della partita e così anche per piazza Castello.