E’ morto Teresio Vachet, leggenda dello sci di Bardonecchia

BARDONECCHIA – E’ morto a 78 anni Teresio Vachet, vera leggenda dello sci della Valsusa. Nato a Bardonecchia nel 1947, Vachet si era dedicato prima allo sci alpino, con buoni risultati nella discsa libera, specialità nella quale partecipò ai Campionati del Mondo e ai Giochi Olimpici Invernali di Grenoble del 1968.

Ma la discesa libera per lui era troppo lenta e così si dedico allo sci di velocità e per due volte a Cervinia, nel 1971 e nel 1973, si fermò alle spalle dell’amico Alessandro Casse. per questo il suo nome non figura tra i recordman della specialità.

Lasciata l’attività agonistica tornò in valle, diventando maestro di sci e poi gestendo un bar sulle piste.

La famiglia non chiede fiori per i funerali, ma offerte alla Fondazione “Il Coraggio dei Bambini”, tramite l’associazione “Con gli occhi di Riccardo”. Il rosario sarà recitato giovedi 3 Luglio alle ore 19 nella chiesa parrocchiale di Melezet. I funerali avranno luogo venerdì 4 luglio alle ore 10, sempre nella chiesa del Melezet.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese