Arte in Vetrina: Campidoglio a colori, il finissage il 17 luglio

Il 17 luglio si chiuderà “Arte in Vetrina: Campidoglio a colori” con Buon Compleanno Dogana! Dalle 18 all’1 di notte musica dal vivo con i 20 Strings Italian Jazz Band. Visita guidata al MAU e alle botteghe artigianali ore 16.30

Punto d’Incontro: Chiesa di Sant’Alfonso Via Netro 3. “Arte in Vetrina: Campidoglio a colori” è la seconda edizione della mostra collettiva diffusa di arte e artigianato territoriale in Borgo Campidoglio a Torino – A cura di Daniele D’Antonio

Per il secondo anno, il MAU tramite il progetto Fucina Campidoglio, propone una mostra territoriale che cerca di superare le difficoltà legate al Covid19, facendo conoscere l’arte, gli artigiani e gli artisti di Borgo Campidoglio grazie alle loro creazioni esposte nelle vetrine, la cui visione si inserisce fluidamente durante le visite al MAU, e agli spazi aderenti all’iniziativa.

Le opere d’arte e artigianato saranno acquistabili rivolgendosi direttamente agli artisti e agli artigiani.

Fucina Campidoglio nasce dalla collaborazione tra operatori culturali di Campidoglio, che hanno deciso di unire le forze per promuovere quanto di meglio esiste nel Quartiere e nel Borgo.

Sostenitori istituzionali : Regione Piemonte, Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT, Circoscrizione 6 Comune di Torino, Comune di Torino Settore Tempo Libero

Sostenitore : Unione Buddhista Italiana Sponsor tecnici : OIKOS Colore e Materia per l’Architettura, Fiammengo Federico srl

Partner : Associazione Tribù del Bad Night Cafè/Cabina dell’Arte Diffusa, Officine Brand www.officinebrand.it, Galleria Campidoglio http://www.galleriacampidoglio.it,