Trenitalia, disponibili i biglietti per i nuovi Intercity verso la Liguria

Sono acquistabili su tutti i canali di vendita Trenitalia (Gruppo FS) i biglietti per i quattro Intercity in più in circolazione rispettivamente sulle tratte Torino-Genova e Milano-Genova-Ventimiglia.

Dal 14 agosto al 19 settembre, nei giorni festivi e prefestivi, i treni Intercity osserveranno i seguenti orari:

da Torino Porta Nuova l’Intercity parte alle ore 9,20 con arrivo a Genova Principe alle ore 11.16;

dal Genova Principe la partenza è prevista alle ore 15.12 e l’arrivo a Torino Porta Nuova alle ore 17,15.

Fermate intermedie a Torino Lingotto, Asti, Alessandria e Novi Ligure.

da Milano Centrale la partenza è alle ore 11.10 con arrivo previsto a Ventimiglia alle ore 14.54;

Da Ventimiglia parte alle ore 16,18 con arrivo a Milano Centrale alle ore 20,17.

Fermate intermedie a Pavia – Voghera – Genova Piazza Principe – Savona- Finale Ligure M. – Albenga – Alassio – Diano – Imperia – Sanremo