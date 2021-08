Dal 1°settembre obbligo di Green Pass per accedere alle mense universitarie e alle sale studio Edisu

A partire dal primo settembre tutti gli studenti che vorranno avere accesso alle mense universitarie e alle sale studio dell’Edisu dovranno obbligatoriamente esibire il Green Pass.

L’agenzia per il diritto allo studio piemontese si è così allineata alle disposizioni scritte nelle linee guida emanate dal Comitato regionale di coordinamento delle Università del Piemonte, basate sul Decreto Legge del 6 agosto scorso.

Per chi non fosse provvisto del certificato verde sarà comunque possibile effettuare il servizio d’asporto.