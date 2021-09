In Piemonte 10 comuni ricevono la Spiga Verde per la sostenibilità

Il Comune di Pralormo, unico fra i 312 del territorio metropolitano torinese ha ricevuto la “spiega verde” per la sostenibilità rurale, un ambito riconoscimento assegnato quest’anno da Confagricoltura a 10 località rurali del Piemonte su 59 che si erano candidate.

Il riconoscimento della “spiega verde” va ai Comuni rurali con le migliori strategie di gestione del territorio, virtuose per l’ambiente ma anche per la comunità locale: fa parte della FEE, la Foundation for Environmental Education, la stessa organizzazione che assegna le prestigiose “bandiere blu” alle località costiere.

Gli altri Comuni del Piemonte con la “spiega verde 2021” sono per il territorio cuneese Guarene, Alba, Bra, Cherasco, Centallo, Monforte d’Alba e Santo Stefano Belbo, Canelli per l’astigiano e Volpedo per l’alessandrino.