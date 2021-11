Piemonte, Regione Europea dello Sport 2022, al primo posto per palestre “digitali”

Il Piemonte da solo registra il 20% dei centri sportivi digitali rilevati sull’intero territorio nazionale. Lo confermano gli ultimi dati dell’Osservatorio Sportclubby, la principale piattaforma per la prenotazione di sport e benessere in Italia, utilizzata da più di 500mila sportivi. Un nuovo traguardo che consacra la sport industry piemontese come la più innovativa d’Italia, a pochi giorni dalla nomina di Regione Europea dello Sport 2022, conferita in questi giorni da Aces Europe, la Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport.

Un primato che vanta un margine considerevole: Lombardia ed Emilia Romagna seguono con un grande distacco.

La digitalizzazione, con il suo impatto positivo sulla promozione dello sport, ha sicuramente avuto un ruolo nella riduzione della sedentarietà tra gli abitanti della regione, messi alla prova dalle politiche di restrizione: più di un quinto di tutto lo sport prenotato in Italia si pratica qui e il dato è in crescita del +10% circa rispetto al 2020, a fronte di una ripartenza più lenta registrata invece nelle altre grandi regioni.