Da lunedì 22 novembre al via le prenotazione per la terza dose di vaccino per le persone tra i 40 e i 59 anni

A partire da lunedì 22 novembre, in Piemonte sarà possibile per le persone comprese nella fascia di età tra i 40 e i 59 anni prenotare, attraverso il portale www.ilPiemontetivaccina.it, per poter ricevere la terza dose del vaccino contro il coronavirus in una delle farmacie aderenti.

La prenotazione è possibile a cominciare da 15 giorni prima del termine esatto di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale, periodo necessario per poter ricevere la terza dose.