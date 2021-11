Non saranno abbattuti i 5 lupi cecoslovacchi che uccisero la mamma della loro padrona a Grugliasco

I cinque lupi cecoslovacchi che nel dicembre scorso uccisero una donna di 74 anni in un appartamento a Grugliasco non saranno abbattuti ma trasferiti in una struttura nelle Marche. E’ stata la proprietaria dei cinque animali, figlia della stessa vittima, al momento indagata per omicidio colposo, a proporre questa soluzione.

Una consulenza disposta dalla Procura di Torino ha stabilito che i cinque animali non possono essere restituiti alla proprietaria e non possono vivere in branco come facevano nell’appartamento di Grugliasco. I cani, che sono ancora sotto sequestro e da quasi un anno vivono alla clinica veterinaria, avranno bisogno di un trattamento educativo e riabilitativo per evitare che facciano ancora del male.