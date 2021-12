Ad Arona e Vergante difficile vaccinarsi contro il Covid, lunghe code e cittadini senza vaccino

Riceviamo e pubblichiamo una lettera aperta che la Lega per i Diritti del Malato ha scritto all’assessore alla Salute del Piemonte Icardi a proposito delle difficoltà a ricevere il vaccino anti Covid ad Arona:

Alla c.a Dott. Icardi Luigi Genesio

Caro Assessore,

siamo coscienti della difficoltà nel gestire questa quarta ondata ma volevamo informarla del forte disagio della Comunità di Arona e Vergante alla quale non viene somministrata la vaccinazione anti-covid in maniera adeguata alle richieste.

Giustamente, si spendono fiumi di parole per convincere le persone a vaccinarsi e poi succede che nel centro vaccinale di Arona si sono presentati circa 300 cittadini dalle prime ore del mattino di sabato 25 dicembre per fare la vaccinazione. Dopo due ore di attesa, con una temperatura vicina allo zero, solo i primi 100 sono riusciti a vaccinarsi entro le 12.

Converrà con noi che bisogna fare un plauso ai nostri concittadini che con sacrifici, sono stati efficaci nella loro azione.

Ora caro Assessore, le saremmo grati se potesse aiutare i centri vaccinali della nostra zona ad essere non solo efficienti ma efficaci in egual misura.

Efficaci, come detto, almeno quanto lo sono stati i nostri concittadini.

La ringraziamo per la sua attenzione

Per Il coordinamento L.D.M. Novara

Mario Bettagno

Roberto Langhi

Luciano Zoccatelli

Erica Piralli