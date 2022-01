Monitoraggio settimanale Covid, torna a calare l’Rt ma l’occupazione dei posti letto è ancora alta

Comincia a scendere l’Rt settimanale, che passa da 1.56 a 1.31. Sono i dati settimanali del contagio Covid che oggi la cabina di regia analizzerà per decidere i cambi di colore delle regioni. Sale ancora invece l’incidenza settimanale dei casi ogni 100mila abitanti, da 1.988 a 2.011.

L’incremento dei casi di Covid-19 in 7 giorni è stato solo del 3%, ma aumentano del 49,7% nello stesso arco di tempo i decessi, passati da 1.514 a 2.266.

Rallenta l’aumento di pazienti Covid ricoverati o in terapie intensive: dal 12 al 18 gennaio la crescita è stata del +14% e del 2,3% rispetto alla settimana precedente, ma gli ospedali sono ancora sotto forte pressione. In particolare, i ricoverati con sintomi sono passati da 17.067 a 19.448 (+14%) e le terapie intensive sono passate da 1.677 a 1.715 (+2,3%). I casi attualmente positivi sono passati invece da 2.134.139 a 2.562.156 (+20,3%).

La percentuale di posti occupati da pazienti Covid nei reparti di area non critica è al 31,6% in Italia ed è stabile in 16 regioni: Basilicata (25%), Campania (29%), Emilia Romagna (27%), Friuli Venezia Giulia (34%), Lazio (29%), Liguria (40%), Lombardia (35%), Marche (29%), PA Trento (29%), Piemonte (30%), Puglia (23%), Sicilia (36%), Toscana (26%), Umbria (31%), Val d’Aosta (57%) e Veneto (26%). Cresce in Abruzzo (31%), PA Bolzano (22%) e Sardegna (16%); cala in Calabria (al 42%) e Molise (al 12%). Superano il 30%: Abruzzo, Calabria, Friuli, Liguria, Lombardia, Sicilia, Valle d’Aosta, Umbria.

La percentuale di terapie intensiva occupate da pazienti Covid è al 17,3% in Italia e, in 24 ore, cresce solo in Basilicata (al 4%), Puglia (14%) mentre cala in 7 regioni: Marche (al 21%), PA Bolzano (17%), PA Trento (21%), Piemonte (23%), Toscana (22%), Umbria (12%), Val d’Aosta (18%). È stabile in Abruzzo (al 20%), Calabria (17%), Campania (12%), Emilia Romagna (17%), Friuli Venezia Giulia (24%), Lazio (22%), Liguria (19%), Lombardia (15%), Molise (3%), Sardegna (13%), Sicilia (20%), Veneto (18%). Sei sono oltre la soglia del 20% (Friuli Ve, Lazio, Marche, Trento, Toscana, Piemonte).