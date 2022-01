Torino: il 22 gennaio open day vaccinale all’hub del Valentino per la fascia 5-11 anni

Sabato 22 gennaio, dalle 15.30 alle 21:00, le famiglie con bambini dai 5 agli 11 anni potranno recarsi previa prenotazione sul portale www.ilpiemontetivaccina.it al Centro vaccinale del Valentino per usufruire dello speciale Open Day da 1.000 posti riservato alle vaccinazioni pediatriche anti Covid-19.

Un momento che la struttura vuole rendere il più sereno possibile grazie alla collaborazione con due importanti realtà del terzo settore: Adisco Sezione Regionale Piemonte O.D.V., associazione impegnata nel supportare i processi di cura per l’infanzia con un’attenzione particolare alle malattie oncologiche infantili, e Fondazione Theodora Onlus, che porta momenti di gioco, ascolto e sorriso ai bambini ricoverati in ospedale.

Adisco Sezione Regionale Piemonte O.D.V. ha, per l’occasione, messo a disposizione di tutti i bambini che si sottoporranno alla vaccinazione tanti piccoli doni, come pennarelli, acquerelli, matite, pastelli a cera e libri da colorare, che renderanno l’attesa per il vaccino un momento di gioco e spensieratezza, mentre Fondazione Theodora Onlus intratterrà i bambini con i suoi artisti “Dottor Sogni” la Dottoressa ConFusa, il Dottor Garibaldi e il Dottor Soap Opera, per trasformare paura, agitazione e timori in sorrisi grazie alla magia del gioco.

Un’operazione importante in favore della cittadinanza resa possibile grazie all’impegno della A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, diretta dal dott. Giovanni La Valle, e dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, il cui Direttore Dipartimento di Patologia e Cura del Bambino “Regina Margherita” e Direttore Oncoematologia pediatrica della Città della Salute di Torino, la Professoressa Franca Fagioli, ha sostenuto fin da subito l’iniziativa.