Prosegue fino a venerdì 4 febbraio il semaforo verde per il traffico: solo limitazioni strutturali

Dopo il via libera per i veicoli per il trasporto di persone diesel euro 5 di lunedì 31 gennaio prosegue il semaforo verde fino a venerdì 4 febbraio quando una nuova rilevazione dell’Arpa Piemonte permetterà di decidere il livello delle limitazioni al traffico veicolare nell’agglomerato urbano di Torino. Per ora vigono solo le limitazioni strutturali che bloccano tutti i veicoli Euro 0 e Euro 1, i veicoli benzina euro 2 diesel Euro 2, 3 e 4 (quest’ultimi due solo dalle 8 alle 19 dal lunedì al venerdì).

Per verificare il livello del semaforo

http://www.arpa.piemonte.it/rischi_naturali/snippets_arpa/livelli_semaforo/