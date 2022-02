Sono 23.770 i vaccinati contro la COVID-19 di oggi in Piemonte. Sensibilizzazione sulle vaccinazioni pediatriche

Sono 23.770 le persone comunicate all’Unità di Crisi della Regione Piemonte che oggi hanno ricevuto il vaccino contro il Covid. A 2.902 è stata somministrata la prima dose, a 4.998 la seconda, a 15.870 la terza.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 9.344.319 dosi, di cui 3.215.660 come seconde e 2.559.390 come terze.

VACCINAZIONI PEDIATRICHE: LA REGIONE LAVORA A INCONTRI DI SENSIBILIZZAZIONE IN COLLABORAZIONE CON PEDIATRI E SCUOLE

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, e l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi stanno lavorando per organizzare in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, i pediatri e le Asl territoriali, un calendario di incontri di sensibilizzazione sul vaccino pediatrico rivolti alle famiglie e ai genitori.

Un ciclo di webinar online, ma anche di incontri nelle scuole con gli esperti per rassicurarli sui loro dubbi e preoccupazioni e dare informazioni e risposte alle loro domande.

“La prossima settimana ne parleremo nel dettaglio con Usr, pediatri e Asl per raccogliere le loro idee e definire il programma.” affermano il presidente Cirio e l’assessore Icardi.

Foto di U.S. Secretary of Defense CC BY 2.0 Generic