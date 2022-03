Mangia e dorme senza pagare in ben 35 alberghi tra Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta: arrestato 50enne

Nella giornata di ieri, mercoledì 16 marzo, i carabinieri di Genova hanno arrestato a Milano un uomo di 50 anni accusato di truffa, sostituzione di persona e rapina e condannato a dover scontare una pena di 5 anni. Il 50enne per sette mesi aveva dormito e mangiato, senza mai pagare il conto, in ben 35 alberghi dislocati tra il Piemonte la Liguria e la Valle d’Aosta precisamente a Albenga, Torino, Aosta, Vercelli, Savona e Genova, per un totale di 110 notti consecutive in 7 mesi. L’uomo era ricercato da tre anni.

La tecnica utilizzata dal 50enne, che non aveva un lavoro né un posto dove dormire, per mettere in pratica le sue truffe era quella di scrivere mail agli hotel dagli internet point, fingendosi un dirigente d’azienda, e farsi fare credito dagli alberghi stessi. Prenotava per 10-15 giorni di permanenza, ma circa 2-3 giorni prima di effettuare il checkout, l’uomo usciva dalla struttura la mattina senza mai più farvi ritorno. Per spostarsi da una città all’altra usava il treno, ovviamente senza fare il biglietto. Al momento del fermo, avvenuto nella zona Fiera di Milano, il truffatore ha subito ammesso di essere lui il ricercato, e non ha opposto resistenza lasciandosi arrestare. I carabinieri lo hanno portato nel carcere di Bollate.