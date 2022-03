Piccolo profugo ucraino in cura al Regina Margherita di Torino muore per la progressione del tumore

Quando è arrivato a Torino, all’ospedale Regina Margherita le sue condizioni erano subito apparse gravi tanto da necessitare un ricovero in rianimazione. Poi, per il profugo ucraino di 17 anni, uno dei 13 bambini accolti dal primo volo della Regione Piemonte, la progressione della malattia tumorale in fase terminale lo ha stroncato. La direzione della Città della Salute si dice “vicina alla famiglia in questo momento di immenso dolore”. Proseguono invece le cure per gli altri 12 bambini malati oncologici presi dal confine ucraino con la Romania e trasferiti con un volo privato finanziato dalla Fondazione Lavazza, dalla Basicnet Robe di Kappa e da Alessandro Barbero, imprenditore tessile.