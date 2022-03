Continuano a salire i casi di positività tra Piemonte e Liguria sui casi dei suini infetti dalla Peste Suina Africana secondo i dati dal 27 dicembre 2021 al 20 marzo 2022.

I positivi sono 68, uno in più rispetto all’aggiornamento precedente: 39 per positività in Piemonte, 29 per positività in Liguria. L’ultimo ritrovamento in Piemonte, a Gavi (AL), dove non erano mai stati riscontrati altri casi.