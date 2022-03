Lavazza per lo sport, 4 dei primi 10 premiati sono in Piemonte

Si è conclusa la prima edizione di “Lavazza per lo sport”, il progetto a favore delle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) di tutta Italia realizzato da Lavazza in partnership con Sport e Salute. Tra le tante realtà territoriali che hanno aderito all’iniziativa, il secondo premio pari a 13.500 euro in buoni per articoli sportivi è stato assegnato all’Associazione Ginnastica Paradiso (Collegno, Piemonte) che raccoglie 217 iscritti e che si è distinta per il suo impegno a favore dello sport dilettantistico. Il Piemonte si è distinto con ben 4 associazioni premiate tra i primi 10 classificati a livello nazionale; ginnastica artistica e ritmica, pattinaggio artistico, nuoto e danza sono gli sport praticati dai vincitori della regione. Sul sito a breve verrà pubblicata la classifica definitiva.

“Abbiamo deciso di partecipare al progetto “Lavazza per lo sport” dato il periodo di crisi che tutti stiamo vivendo. Questa iniziativa ci ha spinti inoltre a metterci in gioco e a rendere partecipi i nostri soci del nostro nuovo progetto per costruire la nostra ‘casa della Ginnastica’. Sensibilizzando i soci e condividendo con loro il progetto per l’acquisto di nuovo materiale e di attrezzi per allenarci in sicurezza siamo riusciti a creare un gruppo attivo che ci ha portato al risultato sperato,” ha dichiarato Roberto Mazza, Presidente dell’Associazione Ginnastica Paradiso.

Sono 1.200 le associazioni coinvolte lo scorso anno dal progetto “Lavazza per lo sport sull’intero territorio italiano con una percentuale di iscrizioni maggiore nelle regioni di Lombardia (13%), Piemonte (12%) e Veneto (10%). L’iniziativa si è inoltre rivolta a tutti gli sport, con ASD di diverse discipline che hanno aderito; le pratiche sportive più coinvolte sono state calcio (11,5%), pallavolo (7,9%) e danza (7,2%). Un risultato che ha spinto l’azienda a continuare nel 2022 il percorso intrapreso a favore dell’associazionismo sportivo italiano.

Grazie a “Lavazza per lo sport”, le Associazioni Sportive Dilettantistiche italiane possono aggiudicarsi buoni per articoli sportivi del valore complessivo di 50.000 € grazie a un contest che consente agli acquirenti dei prodotti Lavazza di votare la propria ASD/SSD preferita.

A votare le Associazioni sono chiamati anche i tanti appassionati di caffè che, scegliendo i prodotti Lavazza, possono dare il loro voto digitale.