Norma del Governo: aumenta lo stipendio dei Sindaci, dei consiglieri comunali e dei consiglieri di circoscrizione

Per effetto di una norma approvata dal Governo Draghi, introdotta nell’ultima legge di bilancio, è stato aumentato lo stipendio di tutti i sindaci d’Italia, e a seguire a ruota dei consiglieri comunali e così a scendere fino ai consiglieri di circoscrizione.

A Torino per esempio il Sindaco Stefano Lo Russo riceverà in busta paga fino a 2024 duemila euro lordi in più, per arrivare ad un totale di 4.500 euro lordi in più nel 2024.

Se lo stipendio del primo cittadino di Torino ammontava a 9.123 euro lordi al mese, ora arriverà a 11.227 fino al 2024 per incrementarsi fino a 13.800 euro al mese lordi come per il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

Per quanto concerne invece la busta paga dei consiglieri comunali per i quali il loro stipendio passerà da 2.280 euro lordi a 2.807 euro lordi. Infine per i consiglieri di circoscrizione la busta paga si incrementerà passando da 889 euro lordi a 1.094 euro.