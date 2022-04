Continua la campagna vaccinale contro il coronavirus in Piemonte. 1.117 oggi le persone che hanno ricevuto il vaccino ( a 7 la prima dose, a 19 la seconda, a 61 la terza, a 1.030 la quarta).

Dall’inizio della campagna inoculate 9.846.331 dosi, di cui 3.333.369 come seconde e 2.863.951 come terze e 41.634 come quarte. Le dosi di Novavax somministrate sono 3.388.