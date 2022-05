Dirigente dà una testata a calciatore sedicenne a Borgaro

Un nuovo episodio di violenza senza attenuanti su un campo di calcio del Piemonte, questa vola a Borgaro. Sul campo Walter Righi, dove si affrontavano Borgaro Nobis e Venaria under 17, un dirigente tesserato per la squadra di casa ha dato una testata ad un giocatore della squadra avversaria. L’episodio si è verificato a partita finita.

La società Borgaro Nobis si è pubblicamente scusata sul campo e poi sui social, dove ha scritto che ‘la società vuole ancora una volta porgere le SCUSE alla società Venaria per l’increscioso episodio avvenuto a gara abbondantemente terminata protagonista in negativo un nostro dirigente.’ Il presidente Perona ha inoltre garantito che il dirigente in questione è già stato allontanato non metterà più piede nelle strutture della società.

Nella foto una partita del Borgaro Nobis non legata all’episodio di domenica.