Riaperti due campi da calcio a 5 rinnovati nel Parco Ruffini a Torino

TORINO – Proseguono gli interventi di riqualificazione degli impianti sportivi a Torino, con un importante traguardo per gli appassionati di calcio a 5. Dopo lavori di manutenzione straordinaria, due campi da calcio a 5 nel cuore del Parco Ruffini sono stati restituiti alla cittadinanza completamente rinnovati e pronti ad accogliere nuovamente giocatori di ogni età.

L’intervento ha riguardato il rifacimento totale del manto in erba sintetica e la sostituzione delle porte, per un investimento complessivo di circa 136mila euro. Le risorse utilizzate provengono dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), grazie al finanziamento nell’ambito del Piano Integrato Urbano promosso dalla Città di Torino.

“La riapertura di questi due campi – ha dichiarato l’assessore allo Sport Domenico Carretta – è una testimonianza concreta dell’impegno della Città nel valorizzare gli spazi sportivi, soprattutto quelli situati nei parchi, che sono luoghi fondamentali di aggregazione, benessere e divertimento per tutti i cittadini.”

Lo sport libero al Parco Ruffini

I due campi fanno parte di un’ampia area sportiva a uso libero all’interno del Parco Ruffini, che include altri tre campi per il calcio a 5, un playground per il basket, campi da tennis e piastre polivalenti. Questo spazio verde è uno dei più frequentati e amati dai torinesi, rappresentando un punto di riferimento imprescindibile per chi desidera praticare sport all’aria aperta nella zona ovest della città.

