Prosegue la campagna vaccinale in Piemonte. Nella giornata odierna sono state vaccinate 5819, a è stata inoculata 35 la prima dose, a 87 la seconda dose, a 1173 la terza, a 4524 la quarta.

Dall’inizio della campagna inoculate 10.003.428 dosi, di cui 3.338.862 come seconde, 2.886.194 come terze, 198.068 come quarte.

Le dosi di Novavax somministrate sono 3.595.