I carabinieri di Napoli aiutano quelli di Cossato a fermare due truffatori che hanno ingannato una pensionata

Sono già stati individuati gli autori della truffa della scorsa settimana ai danni di un’anziana pensionata. La signora ha ricevuto una chiamata da una persona identificatasi come l’avvocato del figlio, che le aveva raccontato di un incidente mortale in cui lo stesso era stato coinvolto. Per evitare l’arresto sarebbe stato necessario pagare una cauzione, e qui entra in gioco un secondo complice che sarebbe andato a casa della donna che nel frattempo aveva racimolato soldi e gioielli da consegnargli.

Accortasi dell’inganno la pensionata si è rivolta ai carabinieri di Cossato e quelli della stazione di Mottalciata a cui ha riferito tutti i dettagli di cui si ricordava indirizzando i militari, che grazie alle videocamere di sorveglianza hanno individuato l’auto usata dai malviventi.

Rintracciati in Campania, sono stati i Motociclisti del Nucleo Radiomobile di Napoli a fermare il veicolo con a bordo i truffatori. Altre indagini avrebbero raccolto ulteriori prove riguardo all’attività dei due fermati, già noti alle forze dell’ordine.