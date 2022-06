Partito Radicale: con i referendum del 12 giugno siamo riusciti a scrivere la parola “Giustizia” nell’Agenda politica

“C’è un problema informazione in questo Paese. Non lo diciamo noi ma le denunce e le prese di posizione dell’AGCOM degli ultimi giorni. – è la posizione di Mario Barbaro (Membro della Segreteria del Partito Radicale) sulla chiusura della campagna referendaria per il SÌ ai Referendum Giustizia oggi a Torino per il Piemonte – Nonostante questo, siamo riusciti a scrivere la parola “Giustizia” nell’Agenda politica di questo Paese. Appuntamento domenica con il voto ai Referendum con 5 SI e da lunedì in poi per proseguire con i cittadini nel cammino verso una Giustizia Giusta.”

Trovate qui i 5 quesiti referendari su cui siamo chiamati ad esprimerci il 12 giugno.