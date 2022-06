Il Piemonte al voto per il sindaco: la provincia di Alessandria, si vota nel capoluogo, ad Acqui Terme e in altri 11 comuni

In provincia di Alessandria vanno al voto per l’elezione del sindaco 13 comuni: Acqui Terme, Alessandria, Alice Bel Colle, Carezzano, Carrosio, Castelletto Monferrato, Frassineto Po, Molare, Morano sul Po, Pomaro Monferrato, Rosignano Monferrato, Serravalle Scrivia, Valmacca.

Ad Alessandria scendono in campo 5 candidati per 18 liste. Si ripresenta il sindaco uscente Gianfranco Cuttica di Revigliasco con alle spalle sei liste: Lega per Salvini, Giorgia Meloni Fratelli d’Italia, Forza Italia Berlusconi e tre liste civiche il “Movimento Civico per Cuttica”, poi “Per la nostra Alessandria” e “Libertas”.

Il PD e il Movimento 5 Stelle candidano Giorgio Abonante insieme ai Moderati, i “verdi con Europa Verde”, la “Lista Abonante per Alessandria” e “Alessandria Civica”. Giovanni Barosini si candida per Azione con “Alessandria Pulita”, “Alessandria Viva” e “SiAmo Alessandria”. Vincenzo Costantino è appoggiato da Italexit. Ultimo arrivato è Anchelo Mandelli candidato del Popolo della Famiglia.

Ad Acqui Terme ci sono sei candidati a sindaco per un totale di 14 liste. Tenta la rielezione il sindaco uscente, Lorenzo Lucchini che ha rinunciato al simboli del Movimento 5 Stelle per correre con due liste civiche: “La nostra Acqui per Lucchini Sindaco” e “Lucchini sindaco”. Il centro sinistra propone Bruno Barosio supportato dalla lista civica “Per Bruno Barosio sindaco di Acqui Terme” e “Articolo Uno – PD”. Parte del centrodestra supporta Franca Roso con Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia insieme a una lista civica “Uniti per Acqui Terme – Franca Roso sindaco”.

Il centro destra con liste civiche supportano la candidatura di Danilo Rapetti, sindaco della città per due legislature che ha alle spalle quattro liste : “Con Bertero per Rapetti sindaco”, “Obiettivo comune – Rapetti sindaco”, “Danilo Rapetti sindaco Orgoglio Acquese”, “Acqui vorrei Danilo Rapetti sindaco”. Un altro ex sindaco per due mandati che torna in lizza è Bernardino Bosio che si presenta con la lista “Con Bosio”. ultimo candidato è Alessio Barosio che si candida con una lista sotto il simbolo dell’UDC.