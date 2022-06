Torino Pride 2022: le variazioni delle linee Gtt di sabato 18 giugno

A seguito dello svolgimento del Torino Pride 2022 – con corteo previsto sul percorso: corso Principe Eugenio, corso Beccaria, piazza Statuto, corso San Martino, piazza XVIII Dicembre, via Cernaia, via Pietro Micca, piazza Castello, via Po, piazza Vittorio Veneto – sabato 18 giugno varieranno il servizio le linee: 4 – 5 – 6 – 8 – 10 – 10N – 11 – 13 – 15 bus – 16 CS – 16 CD – 19 – 27 – 29 – 30 – 46 – 49 – 51 – 52 – 53 – 55 – 56 – 57 – 59 – 59/ – 61 – 67 – 68 – 70 – 71 – 72 – 72/ – Star 1 – Venaria Express – linea extraurbana 165 Torino-Ciriè.

Le fasce orarie sono indicative. I percorsi delle linee saranno ripristinati progressivamente rispetto all’avanzamento del corteo.

Più nel dettaglio:

Linea 4. Dalle ore 14.00 alle ore 21.30.

Direzione Falchera: da via XX Settembre deviata in corso Matteotti, corso Re Umberto, corso Vittorio Emanuele II, corso Vinzaglio, via Cernaia, piazza XVIII Dicembre, corso San Martino, piazza Statuto, corso Beccaria, corso Principe Eugenio, corso Regina Margherita, corso Giulio Cesare, percorso normale.

Direzione strada del Drosso: da corso Giulio Cesare deviata in corso Regina Margherita, corso Principe Eugenio, corso Beccaria, piazza Statuto, corso San Martino, piazza XVIII Dicembre, via Cernaia, corso Vinzaglio, corso Vittorio Emanuele II, via Sacchi, percorso normale.

Linea 5. Dalle ore 14.00 alle ore 21.30.

Direzione corso Siccardi: limitata in corso Galileo Ferraris angolo corso Vittorio Emanuele II (capolinea provvisorio presso la fermata n. 340 – “GAM”).

Direzione piazza Dalla Chiesa (Orbassano): dal capolinea provvisorio di corso Galileo Ferraris segue percorso normale.

Linea 6. Dalle ore 14.00 alle ore 21.30.

Direzione piazza Hermada: da corso Vittorio Emanuele II angolo via Madama Cristina prosegue per corso Vittorio Emanuele II, ponte Umberto I, corso Moncalieri, ponte Vittorio Emanuele I, piazza Vittorio Veneto, lungo Po Cadorna, corso San Maurizio, via Rossini, percorso normale.

Direzione piazza Carlo Felice: da via Rossini deviata in corso San Maurizio, lungo Po Cadorna, ponte Vittorio Emanuele I, corso Moncalieri, ponte Umberto I, corso Vittorio Emanuele II, percorso normale.

Linea 8. Dalle ore 14.00 alle ore 21.30.

Direzione piazza Mochino (San Mauro): da via Madama Cristina deviata in corso Vittorio Emanuele II, ponte Umberto I, corso Moncalieri, ponte Vittorio Emanuele I, piazza Vittorio Veneto, lungo Po Cadorna, corso San Maurizio, via Rossini, percorso normale.

Direzione piazzale Caio Mario: da via Rossini deviata in corso San Maurizio, lungo Po Cadorna, ponte Vittorio Emanuele I, corso Moncalieri, ponte Umberto I, corso Vittorio Emanuele II, via Madama Cristina, percorso normale.

Linea 10. Dalle ore 14.00 alle ore 21.30.

Direzione corso Principe Eugenio: da corso Duca degli Abruzzi deviata in corso Vittorio Emanuele II, inversione di marcia all’altezza di corso Galileo Ferraris, corso Vittorio Emanuele II, corso Duca degli Abruzzi, percorso normale.

Direzione corso Settembrini: da corso Duca degli Abruzzi segue percorso normale.

Linea 10N. Dalle ore 14.00 alle ore 21.30.

Direzione piazza XVIII Dicembre: limitata in via Cigna angolo corso Regina Margherita (Rondò della Forca) dove effettua inversione di marcia, via Cigna.

Direzione via Massari: da via Cigna segue percorso normale.

Linea 11. Dalle ore 14.00 alle ore 21.30.

Direzione corso Stati Uniti: da corso Giulio Cesare deviata in corso Regina Margherita, corso Principe Eugenio, corso Beccaria, piazza Statuto, corso San Martino, piazza XVIII Dicembre, via Cernaia, corso Vinzaglio, corso Matteotti, via Arsenale, percorso normale.

Direzione via Leopardi (Venaria): da via XX Settembre, corso Matteotti, corso Vinzaglio, via Cernaia, piazza XVIII Dicembre, corso San Martino, piazza Statuto, corso Beccaria, corso Principe Eugenio, corso Regina Margherita, corso Giulio Cesare, percorso normale.

Linea 13. Dalle ore 14.00 alle ore 21.30.

Direzione piazza Gran Madre: da corso Tassoni angolo via Cibrario prosegue per corso Tassoni, corso Regina Margherita, corso Tortona, corso Belgio, corso Regina Margherita.

Direzione piazza Campanella: da corso Regina Margherita prosegue per corso Tassoni, via Fabrizi, percorso normale.

Linea 15 bus. Dalle ore 14.00 alle ore 21.30.

Direzione piazza Coriolano: da corso Einaudi deviata in corso Duca degli Abruzzi, corso Vinzaglio, via Cernaia, piazza XVIII Dicembre, corso San Martino, corso Beccaria, corso Principe Eugenio, corso Regina Margherita, corso San Maurizio, via Napione, percorso normale.

Direzione via Brissogne: da via Vanchiglia deviata in corso San Maurizio, corso Regina Margherita, corso Principe Eugenio, corso Beccaria, corso San Martino, via Cernaia, corso Vinzaglio, corso Duca degli Abruzzi, corso Einaudi, percorso normale.

Linea 16 CD. Dalle ore 14.00 alle ore 21.30.

Da corso Regina Margherita deviata in via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Bertola, via San Tommaso, via Arsenale, corso Vittorio Emanuele II, corso Massimo d’Azeglio, percorso normale.

Linea 16 CS. Dalle ore 14.00 alle ore 21.30.

Da corso Massimo d’Azeglio deviata in corso Vittorio Emanuele II, via XX Settembre, corso Regina Margherita, percorso normale.

Linea 19. Dalle ore 14.00 alle ore 21.30.

Direzione corso Bolzano: da corso Regina Margherita angolo via Milano prosegue per corso Regina Margherita, corso XI Febbraio (capolinea provvisorio dopo via Bazzi presso la la fermata n. 1921).

Direzione Parcheggio Stura: dal capolinea provvisorio di corso XI Febbraio segue percorso normale.

Linea 27. Dalle ore 14.00 alle ore 21.30.

Direzione corso Bolzano: da piazza della Repubblica prosegue per corso Regina Margherita, corso Principe Eugenio, corso Beccaria, piazza Statuto, corso San Martino, piazza XVIII Dicembre, corso Bolzano (capolinea).

Direzione via Anglesio: da corso Matteotti deviata in corso Vinzaglio, via Cernaia, piazza XVIII Dicembre, corso San Martino, corso Beccaria, corso Principe Eugenio, corso Regina Margherita, percorso normale.

Linea 29. Dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

Direzione piazza Solferino: da piazza Statuto angolo via Cibrario deviata in corso Inghilterra, ponte Unione Europea, corso Matteotti, corso Re Umberto, piazza Solferino, inversione di marcia, piazza Solferino (capolinea).

Direzione piazzale Vallette: dal capolinea di piazza Solferino deviata in corso Re Umberto, corso Matteotti, ponte Unione Europea, corso Inghilterra, piazza Statuto, via S. Donato, percorso normale.

Linea 30. Dalle ore 14.00 alle ore 21.30.

Solo in direzione corso San Maurizio: da via Vanchiglia deviata in corso San Maurizio (capolinea). Non transita in piazza Vittorio Veneto.

Linea 46. Dalle ore 14.00 alle ore 21.30.

Direzione corso Bolzano: limitata in corso Regina Margherita corso Principe Eugenio, inversione di marcia al Rondò Forca, corso Regina Margherita, corso Principe Oddone.

Direzione via Lombardore (Leinì): da corso Principe Oddone segue percorso normale.

Linea 49. Dalle ore 14.00 alle ore 21.30.

Direzione corso Bolzano: limitata in corso Regina Margherita corso Principe Eugenio, inversione di marcia al Rondò Forca, corso Regina Margherita, corso Principe Oddone.

Direzione via Lombardia (Settimo Torinese): da corso Principe Oddone segue percorso normale.

Linea 51. Dalle ore 14.00 alle ore 21.30.

Direzione corso Bolzano: da C.so Giulio Cesare deviata in corso Regina Margherita, corso XI Febbraio (capolinea provvisorio dopo via Bazzi presso la fermata n. 1921).

Direzione Parcheggio Stura: dal capolinea provvisorio per corso XI Febbraio prosegue per lungo Dora Savona, corso Giulio Cesare, percorso normale.

Linea 52. Dalle ore 14.00 alle ore 21.30.

Direzione via Scialoja: da corso Galileo Ferraris deviata in corso Matteotti, corso Bolzano, piazza XVIII Dicembre, corso San Martino, corso Beccaria, corso Principe Eugenio, corso Regina Margherita, percorso normale.

Direzione piazzale Adua: da corso Regina Margherita deviata in corso Principe Eugenio, corso Beccaria, corso San Martino, piazza XVIII Dicembre, corso Bolzano, corso Matteotti, corso Galileo Ferraris, percorso normale.

Linea 53. Dalle ore 14.00 alle ore 21.30.

Direzione corso San Maurizio: limitata in piazza Gran Madre da cui prosegue per corso Moncalieri, via Lanfranchi.

Direzione strada San Vincenzo: da via Lanfranchi segue percorso normale.

Linea 55. Dalle ore 14.00 alle ore 21.30.

Direzione corso Farini: da corso Matteotti deviata in via Arsenale, corso Vittorio Emanuele II, ponte Umberto I, corso Moncalieri, ponte Vittorio Emanuele I, piazza Vittorio Veneto, lungo Po Cadorna, percorso normale.

Direzione via Don Borio (Grugliasco): da via Vanchiglia deviata in corso San Maurizio, lungo Po Cadorna, ponte Vittorio Emanuele I, corso Moncalieri, ponte Umberto I, corso Vittorio Emanuele II, corso Re Umberto, corso Matteotti, percorso normale.

Linea 56. Dalle ore 14.00 alle ore 21.30.

Direzione largo Tabacchi: da corso Ferrucci angolo piazza Adriano prosegue per corso Vittorio Emanuele II, ponte Umberto I, corso Moncalieri, piazza Gran Madre, via Lanfranchi, percorso normale.

Direzione corso Tirreno (Grugliasco): da piazza Gran Madre angolo corso Casale deviata in corso Moncalieri, ponte Umberto I, corso Vittorio Emanuele II, corso Ferrucci, percorso normale.

Linea 57. Dalle ore 14.00 alle ore 21.30.

Direzione corso Bolzano: da corso XI Febbraio deviata in corso Regina Margherita, inversione di marcia all’altezza dei Giardini Reali, corso Regina Margherita, corso XI Febbraio (capolinea provvisorio dopo via Bazzi presso la fermata n. 1921).

Direzione via Anglesio: dal capolinea provvisorio di corso XI Febbraio segue percorso normale.

Linee 59 – 59/. Dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

Direzione piazza Solferino: da piazza Statuto angolo via Cibrario deviata in corso Inghilterra, ponte Unione Europea, corso Matteotti, corso Re Umberto, piazza Solferino (capolinea normale).

Direzioni piazza Oropa – piazzale Vallette: dal capolinea di P.za Solferino effettua inversione di marcia quindi deviata per corso Re Umberto, corso Matteotti, ponte Unione Europea, corso Inghilterra, piazza Statuto, via S. Donato, percorso normale.

Linea 61. Dalle ore 14.00 alle ore 21.30.

Direzione via Mezzaluna (San Mauro): da corso Vittorio Emanuele II angolo via Madama Cristina prosegue per corso Vittorio Emanuele II, ponte Umberto I, corso Moncalieri, corso Casale, percorso normale.

Direzione corso Vittorio Emanuele II: da corso Casale angolo piazza Gran Madre deviata per in corso Moncalieri, ponte Umberto I, corso Vittorio Emanuele II, percorso normale.

Linea 67. Dalle ore 14.00 alle ore 21.30.

Direzione piazza Arbarello: limitata in piazza Solferino (capolinea provvisorio presso la fermata n. 2069 in comune con la linea 14).

Direzione piazza Marconi (Moncalieri): dal capolinea provvisorio di piazza Solferino segue percorso normale.

Linea 68. Dalle ore 14.00 alle ore 21.30.

Direzione via Frejus: da via Rossini deviata in corso San Maurizio, lungo Po Cadorna, ponte Vittorio Emanuele I, corso Moncalieri, ponte Umberto I, corso Vittorio Emanuele, percorso normale.

Direzione via Cafasso: da corso Vittorio Emanuele II angolo via Madama Cristina prosegue perso Vittorio Emanuele II, ponte Umberto I, corso Moncalieri, ponte Vittorio Emanuele I, piazza Vittorio Veneto, lungo Po Cadorna, corso San Maurizio, via Rossini, percorso normale.

Linea 70. Dalle ore 15.00 alle ore 21.30.

Direzione corso San Maurizio: da corso Moncalieri deviata in via Gioanetti, via Bonsignore (capolinea provvisorio angolo piazza Gran Madre presso la fermata n. 2226).

Direzione piazza Failla (Moncalieri): dal capolinea provvisorio di via Bonsignore prosegue per piazza Gran Madre, corso Moncalieri, percorso normale.

Linea 71. Dalle ore 14.00 alle ore 21.30.

Direzione corso Bolzano: da via Cibrario angolo piazza Statuto deviata in corso Inghilterra, ponte Unione Europea, corso Bolzano (capolinea provvisorio angolo via Ruffini presso la fermata n. 1197).

Direzione via Farinelli: dal capolinea provvisorio di corso Bolzano effettua inversione di marcia, corso Bolzano, ponte Unione Europea, corso Inghilterra, piazza Statuto, via Cibrario, percorso normale.

Linee 72 – 72/. Dalle ore 14.00 alle ore 21.30.

Direzione via Bertola: limitate in corso Regina Margherita angolo corso Principe Eugenio, inversione di marcia al Rondò Forca, corso Regina Margherita.

Direzione corso Machiavelli (Venaria): da corso Regina Margherita seguono i percorsi normali.

Linea Star 1. Dalle ore 17.00 a fine servizio. Servizio sospeso.

Linea Venaria Express. Dalle ore 16.30 a fine servizio.

Direzione Reggia di Venaria: dall’autostazione di via Fiochetto prosegue per lungo Dora Savona, corso Giulio Cesare, corso Regina Margherita, corso Umbria, percorso normale.

Direzione Fiochetto: da corso Umbria deviata in corso Regina Margherita, corso XI Febbraio, lungo Dora Savona, percorso normale.

Linea extraurbana 165 Torino-Germagnano. Dalle ore 16.30 alle ore 18.30.

Direzione Germagnano: dal terminal di corso Bolzano prosegue per ponte Unione Europea, corso Inghilterra, sottopasso di corso Inghilterra, corso Principe Oddone, percorso normale.

Direzione Torino: da corso Principe Oddone angolo corso Umbria prosegue per sottopasso di corso Inghilterra, corso Inghilterra, ponte Unione Europea, corso Bolzano, percorso normale.