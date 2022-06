A Torino per San Giovanni sarà vietato vendere bibite e alcolici in vetro, ecco dove

In occasione dei festeggiamenti di San Giovanni che avranno luogo nelle giornate di giovedì 23 e venerdì 24 giugno 2022 nelle vie del centro cittadino, in tutta l’area meglio indicata nell’Ordinanza , saranno in vigore i seguenti divieti:

A) vendita per asporto, da parte degli esercizi pubblici, degli esercizi in sede fissa, dei titolari di autorizzazione per il commercio ambulante, di bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire pericolo, anche se erogate da distributori automatici;

B) consumo in luogo pubblico di bevande in bottiglie di vetro e lattine e in qualsiasi altro contenitore che possa essere impropriamente utilizzato;

C) detenzione in luogo pubblico di bevande in bottiglie di vetro e lattine e in qualsiasi altro contenitore che possa essere impropriamente utilizzato;

D) somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume;

E) di consentire, il giorno 24 giugno 2022, nella zona ricomprendente via Giolitti ambo i lati, via delle Rosine ambo i lati, via Po ambo i lati, Piazza Vittorio Veneto, via Giulia di Barolo ambo i lati, via Verdi ambo i lati, via Roero di Cortanze ambo i lati, Corso San Maurizio, Lungo Po Diaz e Cadorna, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 44 ter del Regolamento di Polizia Urbana, l’attività di vendita per asporto di bevande alcoliche, purche nei limiti stabiliti dalla presente Ordinanza, sino alle ore 24,00;

Giovedì 23 i divieti saranno in vigore dalle ore 12.00 alle ore 2.00 di venerdì 24 e interesseranno piazza Carlo Felice, via Roma, piazza C.L.N., piazza S. Carlo, via Roma, piazza Castello, via Palazzo Città, via XX Settembre, piazza S. Giovanni, via IV marzo , via Milano, piazza Palazzo di Città, via S. Francesco d’ Assisi, via Pietro Micca piazza Castello.

Venerdì 24 i divieti saranno in vigore dalle ore 15.00 e sino a cessate esigenze di sabato 25 giugno 2022 , e comunque sino a quando sarà rilevata presenza di pubblico, e interesseranno le vie racchiuse all’interno dell’area perimetrata dalle vie:

Lungo Po Cadorna; Lungo Po Diaz; Corso Cairoli ; Corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra corso Cairoli e via della Rocca; Via della Rocca, tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele II e via Maria Vittoria; Via Maria Vittoria, tratto compreso tra via della Rocca e piazza Carlo Emanuele II; Piazza Carlo Emanuele II ; Via Maria Vittoria, tratto compreso tra piazza Carlo Emanuele II e via S. Francesco da Paola; Via S. Francesco da Paola, tratto compreso tra via Maria Vittoria e via Po; Via Po, tratto compreso tra le vie S. Francesco da Paola/ Vasco e piazza Castello; Via Verdi ;Corso San Maurizio, tratto compreso tra via Verdi e lungo Po Cadorna.