Chiuso per 5 giorni un kebabbaro di Porta Palazzo a Torino

Ieri, sabato 9 luglio, il Questore di Torino, ai sensi dell’art. 100 TULPS, ha sospeso la licenza della pizzeria Kebab “Stella El Baghgià”, ubicato in Torino, Corso Giulio Cesare n. 25, sito in un quartiere ad alta densità abitativa, zona Porta Palazzo, frequentato da numerosi avventori, in particolare da cittadini extracomunitari.

Il kebabbaro si trova in una zona ove i residenti hanno presentato alcuni esposti a causa dei frequentatori dei locali che insistono nella vasta area di Porta Palazzo per schiamazzi, liti e risse.

Il provvedimento è stato adottato al termine di una serie di controlli operati in particolare nel mese di giugno e fino al 7 luglio da personale del Commissariato “Dora Vanchiglia” in collaborazione con gli Agenti del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte, messi a disposizione della Questura per rinforzare il dispositivo di controllo del territorio.

Nel locale “Stella El Baghgià”, durante i controlli straordinari del territorio da parte degli Agenti della Polizia di Stato, sono stati identificati tra gli avventori del locale molti gravati da precedenti di polizia.

Tenuto conto della presenza numerosa di persone pregiudicate, dei numerosi esposti presentati sia contro il locale in parola sia contro altri locali della zona, il Questore ha ritenuto che il locale costituisca fonte di concreto e attuale pericolo per la sicurezza dei cittadini, dei consociati e degli avventori, con indubbi riflessi negativi sull’ordine pubblico.

Pertanto ha disposto, ai sensi dell’art. 100 Testo Unico leggi Pubblica Sicurezza, la sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno del locale che rimarrà chiuso per giorni 5 decorrenti dal 9 luglio 2022.