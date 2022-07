Sono 5.202 i vaccinati contro la COVID-19 di oggi, venerdì 22 luglio, in Piemonte di cui a 51 è stata somministrata la prima dose, a 39 la seconda, a 807 la terza e a 4.305 la quarta.

Dall’inizio della campagna vaccinale sono state inoculate 10.190.154 dosi, di cui 3.347.802 come seconde, 2.926.090 come terze, 301.964 come quarte. Le dosi di Novavax somministrate sono 3.746.

Foto di U.S. Secretary of Defense CC BY 2.0 Generic