Una donna di 87 anni di Torino, Elena Licheri, è morta nella giornata di ieri, mercoledì 27 luglio, mentre era in vacanza in Sardegna nella località di Costa Rei, in provincia di Cagliari. La donna stava facendo il bagno nel mare quando è stata colpita da un malore. Subito soccorsa dai bagnini della spiaggia i quali hanno provato a praticargli le manovre di rianimazione che purtroppo sono state vane, la donna è deceduta.