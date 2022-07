Presentata la seconda edizione della Pellegrina Bike Marathon

La “Pellegrina Bike Marathon” tornerà sulle strade della Valle di Susa, sulle tracce della Via Francigena, domenica 4 settembre 2022, toccando tutti i luoghi simbolo del patrimonio storico culturale di questo straordinario territorio: dalla Abbazia della Novalesa, alla Sacra di San Michele, alla Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso, passando per borghi e paesi ricchi di storia, a partire dalle Città di Susa, Avigliana e Rivoli, dove arriveranno tutti i ciclisti a conclusione della loro pedalata sui 4 percorsi della manifestazione.

Due le novità di questa seconda edizione: la località individuata come chiave dell’evento 2022 sarà la Città di Rivoli e la ciclopedalata turistico-culturale non competitiva si arricchisce del tracciato dedicato alle bici da corsa (BDC): la Gran Fondo Valsusa.

La “Pellegrina Bike Marathon” prevede infatti un “meticciamento” di passioni ed interessi per gli appassionati della bicicletta: l’incontro del pubblico delle famiglie con quello dei più sportivi, per creare l’occasione di avvicinare al mondo della bici attraverso una ciclo-pedalata di fine estate in chiave sportiva, ma anche turistica, suggestiva per ambiente e storia all’aria aperta, in un’ottica condivisa di promozione del territorio dell’intera Valle di Susa.

A Rivoli in P.zza Martiri della Libertà a partire dalla mattinata di sabato 3 settembre – con la collaborazione dell’amministrazione e del Distretto Diffuso del Commercio Rivoli e Collina Morenica – verrà allestito il “Pellegrina Bike Village 2022” con stand, espositori a tema, sponsor e animazione a cura di TOradio, media partner ufficiale dell’evento. Tutti i ciclisti domenica 4 settembre arriveranno a Rivoli nell’area del Castello per poi scendere attraverso un percorso segnalato al bike-village

Per l’Assessore allo Sport della Regione Piemonte, la Pellegrina Bike Marathon si conferma un evento sportivo di estremo interesse, capace di unire l’attività fisica alla scoperta dei tesori paesaggistici e storici del territorio. L’idea di visitare con una “gara” non competitiva la Via Francigena è una trovata vincente.

Un’attività stimolante per chiunque decida di partecipare e che permetterà a tanti cittadini di vivere a pieno quello che nell’antichità fu un cammino di pellegrinaggio vivo e ricco di storia e per il quale la Regione Piemonte è parte attiva nella sua candidatura a Patrimonio Unesco come un altro bene faro della Valle: la Sacra di San Michele. Nell’anno in cui il Piemonte è Regione Europea dello Sport, eventi come questo, che coniugano sport, in questo caso il ciclismo, quindi salute, cultura e turismo intrepretano perfettamente lo spirito con cui la Regione Piemonte lavora per promuovere il suo territorio che deve essere attrattivo 365 giorni l’anno.

La Città di Rivoli, con l’Assessore allo Sport, accoglie con grande entusiasmo questa seconda edizione della Pellegrina Bike Marathon che vede Rivoli come località chiave dell’evento e sede dell’arrivo dei percorsi. Una giornata all’insegna dello sport, dell’aggregazione, della spensieratezza studiata per tutti, anche per principianti e famiglie con bambini, Questa manifestazione coinvolge 30 comuni, qui si evince l’importanza di fare rete tra varie amministrazioni. Rivoli a partire dall’aver ospitato l’arrivo della Milano-Torino di quest’anno punta molto sul ciclismo: i grandi eventi si attraggono anche offrendo occasioni come La Pellegrina a tutti gli appassionati della bicicletta per offrire loro un fine settimana di grande coinvolgimento, all’insegna dello sport e del benessere psicofisico.

Per l’Unione Montana Valle Susa continua il grande lavoro di costruzione e promozione della destinazione turistica “Valle di Susa Outdoor” attraverso il posizionamento sul mercato del turismo esperienziale come previsto da un importante accordo stipulato recentemente dalle Unioni Montane dei Comuni della Valle di Susa. La Valle di Susa ha l’ambizione di divenire sempre più una destinazione turistica leader per chi voglia praticare attività all’aria aperta (bike, trekking, escursionismo, mototurismo, ecc) convinti dell’importanza dell’accoglienza da parte di tutti gli attori territoriali per una promozione integrata tra sport, natura e la nostra grande storia e cultura.

Per il Comune di Avigliana la Pellegrina Bike Marathon è una manifestazione sportiva che si inserisce appieno nel più ampio percorso di valorizzazione della Valle di Susa, usando quale trait d’union l’Itinerario Europeo della Via Francigena. Da anni ormai l’Unione Montana Valle di Susa, e con essa i comuni che ne fanno parte, lavora alla strutturazione di servizi e all’implementazione di un’offerta turistica integrata, sportiva e culturale.

Un esempio su tutti la realizzazione della ciclovia Francigena i cui primi due lotti sono in fase di completamento. La manifestazione del prossimo 4 settembre rappresenterà la perfetta sintesi di questa visione coinvolgendo non soltanto atleti professionisti, ma anche tante famiglie, il target principale a cui vogliamo far scoprire sempre più la nostra Valle e le sue tante eccellenze”.