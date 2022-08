Vaiolo della scimmie, in Piemonte sono 18 i casi: 505 in Italia

Continua a far parlare di sé il vaiolo delle scimmie. Dopo che lo Spallanzani di Roma ha detto di essere pronto a partire con le vaccinazioni, i casi in Italia continuano a aumentare. In tutto sono 505 i positivi riscontrati finora, di cui la maggior parte (501) sono maschi. Solo 4 i casi fra le donne.

In testa alla classifica c’è la Lombardia dove si registrano 232 casi , segue il Lazio (104), l’Emilia Romagna (57), il Veneto (33), il Piemonte (18) e la Toscana (17). Per altre 7 regioni i positivi al monkeypox sono meno di dieci e nelle restanti 5 regioni (Basilicata, Calabria, Molise, Umbria e Valle d’Aosta) non sono stati segnalati contagiati.

Per i contatti stretti di caso si consiglia la quarantena: “In specifici contesti ambientali ed epidemiologici – scrive il Ministero della Salute – sulla base delle valutazioni delle autorità sanitarie, potrebbe essere richiesta l’applicazione di misure quarantenarie”. Se i soggetti sono asintomatici, possono tranquillamente andare a scuola o al lavoro senza modificare le attività quotidiane anche se si sconsiglia di donare sangue, cellule, tessuti, organi, latte materno o sperma.

