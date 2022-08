Meteo Piemonte: torna l’anticiclone delle Azzorre, sole e aumento delle temperature

Secondo le previsioni metereologiche di Arpa Piemonte, si allontana la perturbazione atlantica responsabile dell’instabilità atmosferica attiva fino alle prime ore del mattino odierno.

Atteso, dunque, un miglioramento delle condizioni meteorologiche grazie ad una nuova espansione dell’anticiclone delle Azzorre verso il Mediterraneo centrale che porterà cieli in gran parte soleggiati per i prossimi giorni e temperature nuovamente in aumento con massime localmente superiori ai 30°C e punte di 31/32°C. Le temperature minime, invece, riusciranno a scendere sotto i 20°C quasi ovunque.