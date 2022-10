Richiamo del prosciutto cotto alta qualità contaminato da Listeria monocytogenes

C’è un rischio di contaminazione da Listeria monocytogenes, l’agente batterico responsabile della listeriosi che ha causato dei morti anche in Piemonte, in un lotto di prosciutto cotto. Finora si era parlato solo di wurstel contaminati consumati crudi ma in questo caso si tratta di un alimento cotto alla fonte che può essere consumato appena aperto dalla confezione, come i casi di tramezzini salmone e maionese e i pancake al cioccolato anch’essi richiamati.

A richiamare il prodotto è il discount Penny Market che commercializza il prosciutto cotto alta qualità marca “Sapor di Cascina” che invita i clienti che hanno comprato l’alimento a non consumarlo e a restituirlo al punto vendita per il rimborso o la sostituzione. Il lotto incriminato è il n. 223467 prodotto da Motta S.r.l. nello stabilimento di via Capuana 44 a Barlassina in provincia di Monza e Brianza con scadenza il 20/10/2022.