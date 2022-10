Crosetto, Santanché, Picchetto Fratin, Valditara e Zangrillo i 5 ministri ledel Governo Meloni legati al Piemonte

Sono ben cinque, probabilmente un record, i ministri piemontesi nel nuovo governo Meloni.

Si tratta di

Guido Crosetto di Marene alla Difesa;

Cuneese, tra i fondatori di Fratelli d’Italia. Sindaco di Marene dal 1990 al 2004, entra in Parlamento nel 2001: nel governo Berlusconi IV è sottosegretario alla Difesa

Daniela Santanché, di Cuneo, al Turismo;

Daniela Granero sposata Santanchè ha un passato in An, per poi approdare a Fratelli d’Italia. Da sempre impegnata anche nel mondo dell’impreditoria.

Gilberto Picchetto Fratin, di Veglio, all’Ambiente e sicurezza energetica;

Biellese, dottore commercialista, revisore dei conti e consulente d’impresa. È stato consigliere comunale di Gifflenga dal 1975 al 1980; dal 1985 al 1994 ha ricoperto la carica di vicesindaco di Biella. Entra in Parlamento nel 2008 nelle file del Popolo della libertà. Nel 2014 si candida alla presidenza della regione per Forza Italia e viene eletto in Consiglio regionale Dal marzo 2021 è sottosegretario allo Sviluppo economico e poi viceministro.

Giuseppe Valditara, docente a Torino, all’Istruzione e merito;

Milanese di nascita ma oramai torinese di cultura, è docente di Diritto romano all’Università di Torino. Senatore di Alleanza nazionale per tre legislature.

Paolo Zangrillo ex dirigente gruppo Fiat alla Pubblica Amministrazione;

Nato a Genova. eletto in Parlamento per la prima volta con Forza Italia nel 2018,. Ha lavorato per anni come manager per aziende del Gruppo Fiat. Nel 2018 diventa commissario regionale di Forza Italia in Piemonte e in Valle d’Aosta. Alle ultime elezioni, è stato eletto in Senato.