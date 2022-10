Sono 7.083 le persone vaccinate oggi contro il coronavirus in Piemonte. A 23 persone è stata inoculata la prima dose, a 18 la seconda, a 293 la terza, a 6.229 la quarta, a 529 la quinta.

Dall’inizio della campagna inoculate 10.455.620 dosi, di cui 3.342.941 come seconde, 2.954.185 come terze, 548.976 come quarte, 3.449 come quinte.