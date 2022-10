La polizia ritrova 13 macchine rubate in provincia di Torino e destinate in Calabria

Le indagini Polizia Giudiziaria della Stradale di Torino insieme ai Carabinieri di Giaveno hanno scoperto un giro di macchine rubate e poi riciclate con targhe false o di auto intestate a persone residenti in provincia di Reggio Calabria.

I ladri puntavano soprattutto a Panda 4×4, Mitsubishi Pajero e Suzuki e sono 13 i veicoli ritrovati, rubati tra settembre e ottobre 2022 a cittadini di Giaveno, Avigliana e Orbassano. Gli agenti e i militari hanno colto in flagranza un uomo, residente a Careri in provincia di Reggio Calabria mentre cambiava le targhe alle macchine rubate pronte per essere spedite in Calabria. Per lui è scattato l’arresto, mentre le 13 auto sono state restituite ai legittimi proprietari.